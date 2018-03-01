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Прокуратура исчерпала все вопросы относительно фильма «Смерть Сталина»

11:50 1.03.2018
Кадр из фильма «Смерть Сталина». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Смерть Сталина». Фото с сайта kinopoisk.ru

Российская прокуратура объявила о завершении проверки черной исторической комедии «Смерть Сталина», прокатное удостоверение которой было отозвано Минкультуры,

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман заявил журналистам, что никаких оснований для дополнительных мер реагирования нет, сообщает РИА «Новости». Ранее прокуратура Москвы вынесла предостережение в связи с показом фильма. «Нет проблем», — ответил Буксман на вопрос, будут ли приниматься какие-то еще меры по итогам проверки фильма.

Министр культуры РФ Владимир Мединский 8 февраля заявил, что выдача прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина» зависит от итогов проверки прокуратуры.
Напомним, что сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» вызвала негативную реакцию российского общества, даже не успев выйти на экраны.

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Генпрокуратура РФ
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