Актер из «Нелюбви» Звягинцева снялся в юбилейном «Ералаше»

Легендарный «Ералаш» обзавелся своим тысячным выпуском «Бездомный друг».

Основную роль в нем исполнил актер Матвей Новиков, сыгравший пропавшего мальчика Алешу в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь». «Я очень горжусь тем, что снялся в 1000-м "Ералаше", сам того не зная», - признался Новиков ТАСС.

По сюжету герой Матвея спасает собаку и начинает хвастаться, какой он молодец и как хорошо новому питомцу будет с ним. «Я так увлекся рассказами, что не заметил, как собачка сбежала, и ее забрала другая девочка, - заметил актер. - Не надо говорить, а надо делать!.

Режиссер Борис Грачевский, предваряя премьеру нового сюжета, напомнил, что в 2018 году «Ералашу» исполняется 44 года. «Тысячный сюжет - это для нас колоссальная круглая дата, - сказал режиссер. - Мы прожили огромную жизнь, чего только не было в нашей жизни и ералашной».

Увидеть тысячный сюжет на канале журнала в YouTube можно с 28 февраля, телезрителям он будет доступен не ранее чем через полгода.

