]]> ]]>
Главная Кино Новости

Марк Розовский отверг обвинения азербайджанской актрисы в домогательствах

10:45 2.03.2018
Марк Розовский. Фото с сайта kino-teatr.ru
Марк Розовский. Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Режиссер Марк Розовский в интервью передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» оспорил слова азербайджанской актрисы Фатимы Абаскулиевой, обвинившей его в изнасиловании.

Народный артист утверждает, что между ними не было никакого общения, ни в кафе, ни в каком-либо доме, и он никогда с Абаскулиевой не оставался наедине, сообщает РИА «Новости».

Розовский отрицает даже тот факт, что артистка училась у него. «Однажды она начала на сцене что-то изображать, и я не понял, что это такое. Она неадекватная личность, и за это была уволена из театра. После она приходила и говорила, что начала писать стихи и просила помочь ей в их издании, но ей отказали», — цитирует Розовского Sputnik Азербайджан. Режиссер утверждает, что Абаскулиева все придумала, и он уверен, что это будет доказано.

Ранее Абаскулиева заявила, что была изнасилована Розовским. «Когда я училась на третьем курсе, перевелась в мастерскую Марка Григорьевича Розовского, который принял меня с распростертыми объятиями. Как-то раз он подошел ко мне и сказал, что хочет поговорить о моей карьере вне театра, и я приехала по указанному адресу. Он начал говорить, какая я замечательная и что должен меня почувствовать», — рассказала Абаскулиева. По словам девушки, Розовский провел ее в комнату, где стояла большая кровать, на которой вступил с ней в интимную связь.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Интересные и необычные события в мире кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.03.2018, 19:03
Гость: Остолоп

"Режиссер Марк Розовский в интервью передаче «Прямой эфир»"
Козлина либеральная - ещё та!
02.03.2018, 17:46
Гость: почти все сегоднешние

режиссёры очень неприятные люди либеральной национальности ненавидящие всех нас ,но деньги и приставания в женщинам предпочитают тут ,а не заграницей.
02.03.2018, 12:04
Гость: тень лицедея

Всех и на упомнишь, работа такая чижолая, плюс Альцгаймер.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.