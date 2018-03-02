Марк Розовский отверг обвинения азербайджанской актрисы в домогательствах

Режиссер Марк Розовский в интервью передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» оспорил слова азербайджанской актрисы Фатимы Абаскулиевой, обвинившей его в изнасиловании.

Народный артист утверждает, что между ними не было никакого общения, ни в кафе, ни в каком-либо доме, и он никогда с Абаскулиевой не оставался наедине, сообщает РИА «Новости».

Розовский отрицает даже тот факт, что артистка училась у него. «Однажды она начала на сцене что-то изображать, и я не понял, что это такое. Она неадекватная личность, и за это была уволена из театра. После она приходила и говорила, что начала писать стихи и просила помочь ей в их издании, но ей отказали», — цитирует Розовского Sputnik Азербайджан. Режиссер утверждает, что Абаскулиева все придумала, и он уверен, что это будет доказано.

Ранее Абаскулиева заявила, что была изнасилована Розовским. «Когда я училась на третьем курсе, перевелась в мастерскую Марка Григорьевича Розовского, который принял меня с распростертыми объятиями. Как-то раз он подошел ко мне и сказал, что хочет поговорить о моей карьере вне театра, и я приехала по указанному адресу. Он начал говорить, какая я замечательная и что должен меня почувствовать», — рассказала Абаскулиева. По словам девушки, Розовский провел ее в комнату, где стояла большая кровать, на которой вступил с ней в интимную связь.

