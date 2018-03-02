«Довлатов»: Герман-младший свел счеты с брежневской эпохой

Биографическая драма Алексея Германа-младшего «Довлатов» вышла на российские экраны 1 марта

Кадр из фильма «Довлатов»

1971 год, первая неделя до очередной годовщины революции. Невостребованный молодой прозаик Сергей Довлатов пытается наладить отношения с женой и опубликовать свои произведения. Все редакционные двери для него закрыты. Он зарабатывает на жизнь журналистикой, но и здесь руководство ставит Довлатову палки в колеса и костерит на чем свет стоит за неуместный юмор в репортажах.

Приходится отводить душу на прокуренных богемных вечеринках, где тягуче читает стихи молодой Иосиф Бродский и демонстрируют свои авангардные полотна опальные художники. От отчаяния писатель заводит знакомство с фрондирующими фарцовщиками. Но и здесь неусыпное око КГБ не дает ему развернуться в полную мощь.

Как таковой биографии у Германа-младшего не получилось, да и цели ее показать он явно не ставил. Манера повествования в «Довлатове» максимально приближена к кинодокументалистике, благодаря чему улицы советского Ленинграда и его злачные места являются не менее важными составляющими ленты, нежели ее ключевые герои. Съемочная группа скрупулезно воссоздавала быт эпохи Застоя, использовав в фильме массу реальных артефактов той эпохи.

К сожалению, при просмотре фильма не покидает ощущение, что с этой самой эпохой Герман-младший сводит личные счеты. Не секрет, что его отец вращался в тех же кругах, которые показаны в фильме, пересекался с Иосифом Бродским и так же, как и будущий нобелевский лауреат, страдал от цензуры. Недаром красной нитью чрез весь фильм проходит тема внутренней и внешней эмиграции, в которую, по мнению режиссера, тогдашняя власть загоняла художников насильно.

Глядя на злоключения молодого Довлатова в декорациях предпраздничного советского Ленинграда, не раз вспоминаешь слова малоприятного персонажа из песни Александра Башлачева «Случай в Сибири»: «Ловко врезал ты по ихней красной дате».

Чересчур сгущать краски Герман-младший отнюдь не стесняется. В его фильме всеми отвергнутые поэты режут вены прямо в редакционных кабинетах, а «благородные» фарцовщики, дабы избежать ареста, бросаются под колеса автомобилей. Доходит и до откровенных курьезов: весь фильм Довлатов тщетно ищет ростовую немецкую куклу для дочки и французский коньяк для подкупа влиятельного публициста.

Вступив в негласное соперничество со снявшим «Конец прекрасной эпохи» Станиславом Говорухиным, Алексей Герман, на наш взгляд, проиграл. В отличие от говорухинской экранизации, присущего довлатовской прозе «легкого дыхания» у Германа не наблюдается.

В «Довлатове» совсем не отражен момент создания главным героем его бессмертных произведений, из-за чего у непосвященных может возникнуть недоуменный вопрос, с какой стати мы вообще должны сочувствовать этому неудачнику и содрогаться от мнимых ужасов брежневской эпохи?

Фото с сайта kinopoisk.ru