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Андрей Звягинцев снимет триллер в Москве по заказу американцев

14:13 2.03.2018
Андрей Звягинцев. Фото с сайта az-film.com
Андрей Звягинцев. Фото с сайта az-film.com
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Американская студия Paramount заказала российскому режиссеру Андрею Звягинцеву съемки сериала.

Действие многосерийного фильма в жанре психологического триллера будет происходить в Москве, сообщает издание «Ведомости». Прочие детали сюжета не не уточняются. Постоянно работающий со Звягинцевым продюсер Александр Роднянский тоже не стал подробно рассказывать о проекте, только сказал, что сериал станет продолжением одной из неосновных сюжетных линий в одном из фильмов режиссера.

Сериал будет на русском языке — это принципиальное для Звягинцева условие контракта. Всего сериал будет насчитывать десять сезонов. Андрей Звягинцев пока получил заказ на два первых из них.

Проект Звягинцева и Роднянского с Paramount - первый случай, когда крупная международная студия производит проект на русском языке, сразу ориентируясь на мировой рынок.

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Комментарии читателей
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02.03.2018, 20:35
Гость: по заказу американцев

сейчас нельзя даже жарить им яичницу. Все продаются наши "деятели культуры"...Амеры развязали против России войну,кому еще не понятно?!
02.03.2018, 19:32
Гость: Пенсионер

А один сезон-это что, звягинские фильмы будут целый год показывать или это одна серия? И пригласит ли он на главную роль Л.Ахеджакову?
02.03.2018, 17:39
Гость: Остолоп

"Давно пора восстановить справедливость, пригласить в гости Джона Маккейна и вручить ему медаль "За оборону Ханоя"! "
И параллельно наградить ельциноидов "За сдачу России".
Жаль, что у нас нет таких же родных посконных патриотов во власти, как Маккейн. Рулят латентные подпиндосники - слили всё и вся.
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