Андрей Звягинцев снимет триллер в Москве по заказу американцев

Американская студия Paramount заказала российскому режиссеру Андрею Звягинцеву съемки сериала.

Действие многосерийного фильма в жанре психологического триллера будет происходить в Москве, сообщает издание «Ведомости». Прочие детали сюжета не не уточняются. Постоянно работающий со Звягинцевым продюсер Александр Роднянский тоже не стал подробно рассказывать о проекте, только сказал, что сериал станет продолжением одной из неосновных сюжетных линий в одном из фильмов режиссера.

Сериал будет на русском языке — это принципиальное для Звягинцева условие контракта. Всего сериал будет насчитывать десять сезонов. Андрей Звягинцев пока получил заказ на два первых из них.

Проект Звягинцева и Роднянского с Paramount - первый случай, когда крупная международная студия производит проект на русском языке, сразу ориентируясь на мировой рынок.