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Определен наиболее богатый рэп-исполнитель мира

11:56 2.03.2018
Jay-Z. Фото с сайта wikipedia.org
Jay-Z. Фото с сайта wikipedia.org
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Издание Forbes огласило список из пяти самых богатых исполнителей хип-хопа 2018 года.

Абсолютным лидером рейтинга стал рэпер Джей-Зи (настоящее имя Шон Картер), сообщает Lenta.ru. Истекший год позволил музыканту увеличить свое состояние с 810 миллионов долларов до 900 миллионов. Джей-Зи обогнал возглавлявшего список 2017-го рэпера Шона Комбса, который в этом году занял второе место.

Состояние Комбса, ранее известного как Дидди, а в ноябре сменившего псевдоним на Любовь, оценивается в 825 миллионов долларов. На третьей строчке — рэпер Доктор Дре (Андре Янг).

Примечательно, ччто Джей-Зи, Дидди и Дре в 2018-м оказались не только самыми богатыми рэперами на планете, но и самыми состоятельными американскими музыкантами среди всех жанров.

Четвертое место разделили между собой рэперы Дрейк (Обри Грэм) и Эминем (Маршалл Мэтерс III), состояние каждого из которых оценивается в 100 миллионов долларов.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Рейтинги
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