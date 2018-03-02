Ведущая Тутта Ларсен рассказала о потере мужа и ребенка

Тернистым оказался путь к счастью к известной телеведущей Тутты Ларсен

Тутта Ларсен

Татьяна Романенко (настоящее имя ведущей) впервые забеременела в 24 года. Она бросила курить и употреблять алкоголь, а о своем интересном положении отважилась рассказать в эфире передаче «Мама MTV». Тогда Тутта еще не знала, что у ее плода серьезная патология — несовместимый с жизнью порок сердца. «Я поехала к очень старенькому дедушке, невероятно заслуженному профессору, который посмотрел всё и сделал несколько анализов, опять сделал УЗИ, какие-то еще обследования и сказал: «Мы спасаем огромное количеств очень маленьких детей с очень серьезными проблемами, но здесь, как только ребенок перестанет питаться вашей кровью, пуповиной, он тут же уйдет, потому что сердце не заработает, там нечему работать – там разобранный пазл, там огромная дыра в перегородке, практически недоразвит один желудочек. Это грубейший порок, абсолютно несовместимый с жизнью». Они отправили меня на искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям, рассказала Тутта Ларсен в интервью изданию «Православие и мир».

Сейчас, учитывая все, что я знаю, с высоты моей веры и опыта других женщин, я бы доносила и родила, и похоронила бы, и попрощалась бы, но тогда, из-за всего того, что происходило у меня в семье с мужем, поступила так».

Тутта Ларсен

Супруг не только не поддерживал ведущую, но и постоянно ей изменял. «У него была другая женщина, которая жила практически на моей кровати, - продолжает свою горестную историю Тутта. - Я приходила с УЗИ домой и снимала ее волосы со своей подушки. Этот факт его неверности затмевал все мысли о том, что происходит с ребенком. В какой-то момент ребенок отошел на задний план, и я была настолько одержима неверностью мужа, я жила в таком аду от этого, что вообще не понимала, что теряю ребенка. Когда я поехала рожать, у меня был такой настрой: я еду на удаление аппендикса или удаление зуба».

Тутта Ларсен

В результате Татьяне пришлось пережить очень неприятную процедуру прерывания беременности и купирования лакатации. Из-за имунного сбоя в больнице она чуть не умерла. «Меня выписали домой, дома я провела еще два месяца в непонятном состоянии. Я не могла сама ходить, потому что у меня было огромное раздутое колено, его в итоге забрали в гипс, чтобы минимизировать подвижность, и хотя бы не так было больно. Был распухший локоть, но он как-то сам сошел....Потом у меня начались резкие подъемы температуры до 40 градусов – конечно, это было очень некомфортно. Но зато эта физическая боль и физические страдания абсолютно затмевали страдания душевные».

Муж не поддерживал Татьяну. «Один раз мама попросила моего бывшего мужа купить лимоны, - признается она. - Он пришел, принес лимоны, взял у нее сорок рублей за них и ушел. Это был единственный раз, когда он появился. Вся эта история провела между нами такой водораздел, что мы не остались даже врагами – просто выжженная пустыня. Я не помню ничего про этого человека, не помню, в какой позе он спит, что он любит есть, чем он пахнет, хотя мы восемь лет жили вместе, он был моим первым мужчиной. Вот просто file terminated».

Зато благодаря этой ситуации Татьяна пришла к вере в Бога. Сейчас у Тутты Ларсен трое детей и новый муж Валерий.

Фото с сайта kino-teatr.ru