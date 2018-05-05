Программу Михалкова «Бесогон» о неслышащих народ чиновниках сняли с эфира

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова "Бесогон". Показ программы был запланирован на 5 и 6 мая. Об этом сообщается на официальном сайте программы.

По какой причине канал принял это решение, пока неизвестно. Согласно информации на сайте, в выпуске под названием "Синдром Гарри Поттера" Никита Михалков рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире.

"Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят? Почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь? Почему конкретные вопросы, которые Россия пытается задавать другим странам, растворяются в общих пространных ответах, которые уводят и отвлекают от сути, от главного? Кому это выгодно, и что скрывается за этой коммуникационной фальшью? Есть ли во всех этих взаимоотношениях – как внутри страны, так и вовне – место нравственности? Кто является ее носителями, и что является ее мерилом? И при чем тут Гарри Поттер?", говорится в анонсе программы.