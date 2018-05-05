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Программу Михалкова «Бесогон» о неслышащих народ чиновниках сняли с эфира

12:56 5.05.2018
Никита Михалков © KM.RU, Игорь Варнавский
Никита Михалков © KM.RU, Игорь Варнавский

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова "Бесогон".  Показ программы был запланирован на 5 и 6 мая. Об этом сообщается на официальном сайте программы.

По какой причине канал принял это решение, пока неизвестно. Согласно информации на сайте, в выпуске под названием "Синдром Гарри Поттера" Никита Михалков рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире.

"Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят? Почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь? Почему конкретные вопросы, которые Россия пытается задавать другим странам, растворяются в общих пространных ответах, которые уводят и отвлекают от сути, от главного? Кому это выгодно, и что скрывается за этой коммуникационной фальшью? Есть ли во всех этих взаимоотношениях – как внутри страны, так и вовне – место нравственности? Кто является ее носителями, и что является ее мерилом? И при чем тут Гарри Поттер?", говорится в анонсе программы.

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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05.05.2018, 16:19
Гость: Русский

Как это сняли с эфира? Вчера вечером смотрел данный выпуск по России 24!
05.05.2018, 16:17
Гость: Виктор

Михалков впервые покусился на святое. Личное окружение приближенных Самого! И когда!? Перед иннагурацией! Не иначе скрытый враг - либерал!
Вот оно, когда вылезло!
05.05.2018, 16:05
Гость: именно!

Да только толку от этой передачи ноль. Пучков на должности, Нарусова на свободе, хотя её словах экстремизма выше крыши, уже только за это можно закрывать. А наше руководство продолжает играть в шахматы с шулерами и делать вид, что так и надо.
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