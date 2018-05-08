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Минобороны обнародовало документы о прототипах героев военных фильмов

08:30 8.05.2018
Фото с сайта function.mil.ru
Фото с сайта function.mil.ru
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Министерство обороны РФ в преддверии Дня Победы опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы, посвященные людям, которые стали прототипами самых известных отечественных фильмов о Великой Отечественной войне.

В мультимедийном разделе сайта Минобороны РФ рассказывается о пяти кинолентах о войне: «В небе «ночные ведьмы» (1981), «Экипаж машины боевой» (1983), «Батальоны просят огня» (1985), «Аты-баты, шли солдаты» (1976), «Командир счастливой «Щуки» (1972).

Посетители сайта могут ознакомиться с официальными документами из фондов Центрального архива ведомства, в частности с оперативными сводками, историческими формулярами, журналами боевых действий частей и соединений. Отдельное внимание ведомство уделило личным документам, наградным листам, военным фотографиям героев, которые стали прототипами главных персонажей вышеназванных кинолент.

Минобороны РФ публикует исторические документы в целях сохранения исторической правды и воспитания граждан на примерах беззаветного служения Отечества. 

Темы: Кино в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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08.05.2018, 14:07
Гость: нехохол

Хороший комм,Ваш дедушка исполнил солдатский долг-защищать Родину,независимо от того,по профильной специальности он это делает или нет.Что касаемо виновных,то как Вы сами пишите,они лежали погибшими у разбитых орудий.Спасибо Вашему Деду за Победу.
08.05.2018, 11:55
Гость: старый солдат

Вообще, наградной лист и реальный подвиг - это совсем не одно и то же...
Мой дед, воевавший в должности шофёра арт.батареи в погонах рядового, был награждён орденом Красной Звезды...
Когда-то дед рассказал мне, за что ему дали орден...
"Автоколонна, в составе которой ехал дед, привезла боекомплекты на атиллерийские позиции и обнаружили разбитые орудия, погибшие расчёты и наступающие фашистские танки... После чего, сопровождающие груз и водители, снимая боекомплекты прямо с колёс, из уцелевших орудий отбили танковую атаку..."
В наградном же листе, опубликованном МО РФ, читаем - "...за особе заслуги в боях..." и т.д., комплект общих фраз.
С высоты прожитых лет напрашивается вывод - если атака врага оказалась почти успешной и для её отражения потребовался особый героизм воинов, в чьи непосредственные обязанности борьба с танками не входила, то в этом кто-то был НЕПОСРЕДСТВЕННО ВИНОВЕН!!! А наградной лист - есть официальный документ, который для кого-то мог стать ПРИГОВОРОМ... Вероятно, по политическим мотивам, общие фразы наградного листа спасали чью-то нерадивую голову. Потому-то наградной лист и реальный подвиг - совершенно разные вещи...
08.05.2018, 10:52
Гость: Ося

Не понял... А где минобороны было раньше?..
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