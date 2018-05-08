Минобороны обнародовало документы о прототипах героев военных фильмов

Министерство обороны РФ в преддверии Дня Победы опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы, посвященные людям, которые стали прототипами самых известных отечественных фильмов о Великой Отечественной войне.

В мультимедийном разделе сайта Минобороны РФ рассказывается о пяти кинолентах о войне: «В небе «ночные ведьмы» (1981), «Экипаж машины боевой» (1983), «Батальоны просят огня» (1985), «Аты-баты, шли солдаты» (1976), «Командир счастливой «Щуки» (1972).

Посетители сайта могут ознакомиться с официальными документами из фондов Центрального архива ведомства, в частности с оперативными сводками, историческими формулярами, журналами боевых действий частей и соединений. Отдельное внимание ведомство уделило личным документам, наградным листам, военным фотографиям героев, которые стали прототипами главных персонажей вышеназванных кинолент.

Минобороны РФ публикует исторические документы в целях сохранения исторической правды и воспитания граждан на примерах беззаветного служения Отечества.