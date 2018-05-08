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Актер из «Игры Престолов» признан самым сильным мужчиной мира

17:38 8.05.2018
Хафтор Юлиус Бьернссон. Кадр из сериала «Игра Престолов»
Хафтор Юлиус Бьернссон. Кадр из сериала «Игра Престолов»
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Исландский актер Хафтор Юлиус Бьернссон, получивший известность по роли Григора Клигана по прозвищу «Гора» в сериале «Игра престолов», завоевал титул самого сильного мужчины в мире, сообщает Fox News.

Бьернссон является профессиональным баскетболистом и силачом. В качестве спортсмена он принял участие в международном турнире World's Strongest Man 2018, который прошел на Филиппинах. Борьба за титул самого сильного мужчины мира состояла в общей сложности из 16 состязаний, среди которых — поднятие бревна, таскание булыжников и буксировка транспортного средства.

Второе место занял поляк Матеус Килисковски, третье — американец Брайан Шоу.

Выиграв состязание World's Strongest Man 2018 Бьернссон также стал первым спортсменом, который выиграл соревнования Arnold Strongman Classic, Europe's Strongest Man and World's Strongest Man за один календарный год.

Помимо «Игры престолов», Бьернссон снимался в таких фильмах, как «Кикбоксер возвращается» и «Зона 261». 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Телевизионные сериалы, Тяжелая атлетика и силовые виды спорта
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