Во Франции открылся 71-й Международный Каннский кинофестиваль

Во Франции в 71-й раз открылся Международный Каннский фестиваль.

Как пишет ТАСС, на торжественную церемонию открытия были приглашены более трех тысяч гостей. Фильмом открытия стала семейная драма «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях.

Отмечается, что в этот раз устроители киносмотра уделили повышенное внимание мерам безопасности. По словам мэра Канн Давида Лиснара, власти города посторались сделать все, чтобы гости чувствовали себя надежно. В частности, под контроль взяты аэропорты региона, по мере необходимости будут вводится временные ограничения на доступ в воздушное пространство.

Безопасность гостей обеспечивают также 12 партульных кораблей. В Канны стянуты мощные силы полиции и жандармерии, численность которых держится в секрете. Дополнительные меры предосторожности введены на набережной Круазетт, ведущей к Каннскому дворцу. На мостовой установлены десятки метро металлических шипов и другие заграждения, а за обстановкой вокруг дворца следят 500 камер видеонаблюдения.

Жюри киносмотра возглавляет актриса Кейт Бланшетт. Всего в составе жюри восемь ведущих мастеров кино, среди которых российский режиссер Андрей Звягинцев.

В основной программе кинофестиваля представлена 21 лента, в том числе фильм Кирилла Серебренникова «Лето», рассказывающее о становлении ленинградского рок-клуба и группы «Кино». Вне конкурса состоится премьерный показ фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

Престижный киносмотр продлится до 19 мая. Фильм закрытия станет известен лишь в среду, когда станет понятна фестивальная судьба фильма-долгостроя режиссера Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». Спор автора ленты с продюсером пока не нашел решения.