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Нетрезвый Джонни Депп совершил нападение на съемках криминальной драмы

12:59 10.05.2018
Джонни Депп. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джонни Депп. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Американский актер Джонни Депп, будучи в изрядном подпитии, напал на менеджера по локациям во время съемок криминального детектива «Лабиринт». О

В криминальной драме, основанной на реальном материале, Депп играет детектива Рассела Пула, который расследует убийства рэперов Тупака Шакура и The Notorious B.I.G, сообщает Lenta.Ru. Конфликт случился в ходе работы на улице в центре Лос-Анджелеса. Депп, который пил на площадке весь день, совершил отчаянную попытку лично срежиссировать сцену.

В момент, когда разрешение на съемку и на перекрытие переулка истекло, менеджер по локациям сообщил режиссеру ленты Брэду Фурману, что пора сворачиваться. Тот ответил: «Скажи-ка это Джонни Деппу!» Когда менеджер подошел к звезда «Пиратов Карибского моря» и сказал ему, что «этот дубль — последний», Депп разозлился и попытался ударить его.

«Он встал очень близко к нему и кричал: "Да кто ты такой? У тебя нет на это права!"» — рассказал очевидец. По его словам, Депп также предложил заплатить менеджеру 100 тысяч долларов, если тот ударит актера. После этого Деппа оттащили в сторону.

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