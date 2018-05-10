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Два завещания Михаила Задорнова содержат сюрпризы

13:32 10.05.2018
Михаил Задорнов. Фото с сайта zadornov.net
Михаил Задорнов. Фото с сайта zadornov.net
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Десятого мая минуло полгода с момента смерти писателя, сатирика и телеведущего Михаила Задорнова.

В эту же дату истекают сроки подачи прав на наследство. Как выяснилось, сатирик оставил два завещания. Одно из них касается имущества на территории Латвии, другое — России. «В нюансы этих документов он никого не посвящал. «Что в них - вопрос. Думаю, будут сюрпризы», - рассказал близкий к семье Задорнова источник на правах анонимности «КП».

Пока свои права на наследство заявила лишь предыдущая супруга писателя Велта. А его дочь Елена от борьбы за наследство отказалась. Кроме завещаний, остались и неизданные записки Михаила Задорнова. «Его сестра Людмила приехала в Москву собирать архив Задорнова, - продолжает источник. - Их отец был знаменитым писателем. Людмила оберегает его творческое наследие, а теперь, думаю, будет так же заботливо относиться к архиву брата. Остались его труды, опубликованные и неопубликованные. Людмила будет заниматься переизданием его книг»

Также стало известно, что в конце жизни писатель снимал фильм по собственному сценарию «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка». Задорнов лично проводил кастинги актеров, присутствовал на съемках. В этом фильме он должен был сыграть президента США, но болезнь помешала планам. Появились и сложности со спонсорами фильма.
Однако сегодня финансовые трудности решены. « Фильм готов финансировать канал НТВ, он купил телевизионные права на его показ», - рассказал «КП» продюсер картины Максим Забелин.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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