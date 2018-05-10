Путин ответил Каннам по поводу невозможности приезда туда Серебренникова

Российский президент Владимир Путин сделал акцент на независимости нашего правосудия, в силу чего поездка режиссера Кирилла Серебренникова на Каннский кинофестиваль оказалась невозможной.

Соответствующее послание главы России процитировали в пресс-службе кинофорума, сообщает Interfax. «Директор фестиваля Тьери Фермо сообщил, что министр иностранных дел Франции отправил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать, чтобы Кирилл Серебренников мог лично представить свой фильм в Каннах. Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», - сообщил на пресс-конференции ее ведущий Джоэль Шапрон.

Лента Серебренникова «Лето» на 71-м Каннском кинофестивале представлена в основной программе. С августа режиссер пребывает под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа» и не смог лично представить свой фильм в Каннах. Однако на пресс-конференции для режиссера выделили место с табличкой среди членов съемочной группы, которое пустовало. Некоторые журналисты пришли на пресс-конференцию в футболках с надписью "#freekirill".

Основная сюжетная линия картины - история знакомства и отношений 19-летнего музыканта Виктора Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя. Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю (Цой), фронтмен группы «Звери» Рома «Зверь» Билык (Науменко), Ирина Старшенбаум (Наталья).