Скончался режиссер сериала «Агент национальной безопасности»

Знаменитый режиссер Эрнест Ясан ушел из жизни в Санкт-Петербурге в возрасте 82-х лет.

Скорбную новость принес гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин. «Эрнест Викторович скончался в больнице», — рассказал он РИА «Новости». Ясан находился в реанимации в тяжелом состоянии после того, как 27 апреля попал в ДТП на Парашютной улице.

По словам директора киностудии, где с 1966 года работал Ясан, с датой и местом прощания родственники еще не определились, оно может пройти и на Ленфильме.

Ясан снял 14 художественных лент, в том числе "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Сон в руку, или Чемодан", сериалы "Агент национальной безопасности" и "Крот".

