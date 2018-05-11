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Скончался режиссер сериала «Агент национальной безопасности»

01:52 11.05.2018
Эрнест Ясан. Фото с сайта kino-teatr.ru
Эрнест Ясан. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Знаменитый режиссер Эрнест Ясан ушел из жизни в Санкт-Петербурге в возрасте 82-х лет.

Скорбную новость принес гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин. «Эрнест Викторович скончался в больнице», — рассказал он РИА «Новости». Ясан находился в реанимации в тяжелом состоянии после того, как 27 апреля попал в ДТП на Парашютной улице.

По словам директора киностудии, где с 1966 года работал Ясан, с датой и местом прощания родственники еще не определились, оно может пройти и на Ленфильме.

Ясан снял 14 художественных лент, в том числе "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Сон в руку, или Чемодан", сериалы "Агент национальной безопасности" и "Крот".
 

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