Скончался грузин из фильмов «Цыган» и «Блондинка за углом»

Грузинский актер Баадур Цуладзе скончался на 84-году жизни в Тбилиси 13 мая.

Актер долго болел, сообщает РИА «Новости. Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. Он известен по ролям в таких кинофильмах, как «Цыган», «Блондинка за углом», «Будьте моим мужем», «Листопад», «Приключения Буратино». В общей сложности он исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером десяти кинолент.

Кроме того, Цуладзе работал в области телевидения — вёл кулинарную телепередачу на грузинском ТВ. С 1961 года работал режиссером в киностудии "Грузия-фильм". Среди полнометражных работ Цуладзе значится вышедшая в 1965 году "Награда", в 1978 году — "Перерыв", "Наш черед, ребята!" в 1986 году. Многие работы Цуладзе были отмечены наградами и премиями.В 2012 году вышел документальный фильм Баадур Цуладзе. Я вспоминаю».

Соболезнования по поводу смерти актера высказала режиссер Алла Сурикова. «Очень много людей, среди которых много русских зрителей, грустят, скорбят и переживают по поводу кончины этого замечательного артиста, потому что он столько хорошего дал нашему зрителю. Конечно же, его помнят и любят, поскольку кино - это такая замечательная вещь, что с уходом человека его герои остаются. Я думаю, что герои Баадура Цуладзе еще много-много лет будут радовать зрителя, - заявила она РЕН-ТВ. – С ним было очень хорошо работать. Прекрасный актер, которому подвластно то, что не многим дано».

