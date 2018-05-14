«Притяжение» и «Нелюбовь» выдвинуты на приз мэра Москвы

Целых тридцать три российских картины вошли в лонг-лист фильмов, претендующих на приз мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве".

В списке значатся "Притяжение" Федора Бондарчука, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Большой" Валерия Тодоровского, "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "О чем говорят мужчины. Продолжение" Флюзы Фархшатовой, "Селфи" Николая Хомерики и другие картины, сообщаер сайт мэра Москвы.

К участию в конкурсе допущены полнометражные и короткометражные фильмы, анимационные картины, телевизионные сериалы, действие которых происходит в современной Москве, а образ города является значимой частью изобразительного ряда.

Шорт-лист премии будет объявлен 29 мая 2018 года, а обладателя приза мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве" объявят 25 августа. «Создатели лучшего кинообраза Москвы получат 50 миллионов за первое место, 30 миллионов — за второе и 20 миллионов — за третье место», — говорится в сообщении мэрии.