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У звезды «Трех мушкетеров» и «Ворониных» обнаружен рак

13:29 14.05.2018
Борис Клюев. Фото с сайта kino-teatr.ru
Борис Клюев. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Актер Борис Клюев, известный по ролям в фильмах «Три мушкетера» и «Воронины», болен раком.

Проблемы со здоровьем у артиста начались еще в апреле этого года. Тогда же он обратился к врачам, но точного диагноза названо не было. Сейчас коллега Клюева по сериалу «Воронины» Владимир Бейлис в эфире передачи «Ты не поверишь!» заявил, что Клюев болен раком легких. «У него действительно рак легких. Но никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало», - цитирует слова Бейлиса «СтарХит».

Несмотря на свой диагноз, Борис Клюев продолжает работать, посещая курсы химиотерапии. «Он более-менее часто приходит в театр, работает, играет на сцене. Ему сложно, конечно, но он пытается держаться в форме. Периодически ложится на процедуры в больницу», - рассказал Бейлис.

Сам Борис Клюев держится молодцом и о болезни предпочитает не говорить. «Я очень много работаю. Четыре спектакля, театр, курсы веду. Поэтому и отдыхать привык хорошо, могу проспать 3-4 дня, а уже потом начать активничать», - заявил он недавно.

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Комментарии читателей
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14.05.2018, 14:44
Гость: Николя

Охо-хо...
Граждане, бросайте курить...
Абдулла еще вспомните. Тот же диагноз.
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