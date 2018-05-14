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Радикалы пытаются запретить трансляцию ЧМ-2018 на Украине

14:30 14.05.2018
Сюжет: Противостояние на Украине

Коалиция народных депутатов Украины советует Верховной раде признать трансляцию на территории страны чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, нарушением прав и интересов украинцев.

Такой проект постановления зарегистрировали руководители фракции Радикальной партии и «Самопомич» Олег Ляшко и Олег Березюк, а также члены фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой, сообщает Interfax.

Исходя из данного проекта, украинскому парламенту предлагается признать, что трансляция на Украине мероприятия, которое происходит на территории Российской Федерации в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, будет нарушать законные права и интересы граждан Украины "вследствие вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины".

ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. Сборная Украины не смогла выйти в финальную часть турнира.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Телевидение и его влияние на общество в России, Противостояние на Украине
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