На родине Эльдара Рязанова в Самаре появится его музей

Музейный комплекс режиссера Эльдара Рязанова распахнет двери на родине кинематографиста в Самаре 19 мая.

Деятельное участие в открытии музея принимает мэрия города. «Девятнадцатого мая 2018 года на улице Фрунзе, д. 120 откроет свои двери музей Эльдара Рязанова — народного артиста СССР, выдающегося кинорежиссера, почетного гражданина Самары, нашего прославленного земляка», цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы мэрии.

Первый этаж жилища, где будущий режиссер провел первый месяц своей жизни и куда вернулся в августе 1941 года, отдан под музейно-мемориальную экспозицию, отражающую факты биографии Рязанова. Приоритетное место в экспозиции музея занимает мемориальная комната семьи режиссера, восстановленная в ее первоначальных границах и наполненная предметами, передающими атмосферу того времени, когда в ней жил Рязанов.

В создании музея активное участие принимают семья режиссера, его самарские родственники и друзья, московский киноклуб-музей «Эльдар», коллеги, актеры его фильмов, жители Самары, которые делятся с музеем мемориальными предметами.

В перспективе – дальнейшее развитие музея на втором и третьем этажах. Согласно концепции музея, на втором этаже будет располагаться экспозиция, посвященная творчеству Эльдара Рязанова как режиссера, писателя, поэта, ведущего "Кинопанорамы". На третьем этаже появится кинозал на 100 мест, где покажут рязановские фильмы.

