«Гофманиада» с участием Михаила Шемякина выйдет в октябре

Показы полнометражного анимационного фильма «Гофманиада» стартуют в России 11 октября 2018 года.

Закрытый показ мультфильма уже состоялся в Каннах, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. «Гофманиада» - уникальный проект, созданный в редком жанре кукольной анимации по эскизам знаменитых художников, в числе которых фигурирует Михаил Шемякин. Лента поставлена режиссером Станиславом Соколовым по мотивам произведений знаменитого немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Работа над фильмом продолжалась более 15 лет. Каждая кукла, которую зрители увидят в фильме, создана мастерами вручную.

Главный герой фильма – Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.

Стало известно, что «Союзмультфильм» подписал контракты с прокатчиками L. A. Studio и Tricoast на показ в Европе и США кукольного мультфильма «Гофманиада». Ранее «Союзмультфильм» договорился о прокате анимационного фильма в России с прокатчиком Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR) — совместным предприятием Walt Disney Studios и Sony Pictures для проката кинофильмов своих студий на территории России и СНГ.