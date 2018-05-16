В Каннах показали скандальный «Климакс» Ноэ с участием актрисы из Сибири

В рамках кинофестиваля в Каннах состоялась премьера конкурсного фильма скандального режиссера Гаспара Ноэ «Климакс», наделавшего много шуму в среде кинокритиков.

Очередь в кинозал растянулась на всю улицу Круазетт, сообщается в пресс-релизе канала «Кино ТВ», поступившем в редакцию KM.RU. На вопрос об ощущениях после кинопоказа Гаспар Ноэ отвечает: «Все эти кинокритики, которые меня ненавидели, теперь прославляют. Так, что, получается я вознагражден за свою карьеру. Предыдущий фильм собрал все разгромные рецензии и они писали: дальше будет хуже. Ну вот, посмотрите, как произошло на самом деле».

Главные герои Climax — танцоры, которые собрались для постановки шоу, отрепетировали один номер, решили отметить, а дальше в сангрию кто-то подмешал ЛСД. И началось. Впереди — самая странная ночь в их жизнях. Которую надо пережить.

Одну из главных ролей в фильме исполняет сибирячка, пожившая в Петербурге, а ныне обосновавшаяся в Праге — Ивана. Сценический псевдоним Шарлин Тэмпл. Она танцует в стиле вог — это направление, основанное на подиумной походке и модельных позах. Ноэ увидел ее на вечеринке в Париже. Она его тоже не знала. «Просто я танцевала, подошел Гаспар и такой: i'm a movie director. Я такая: ну здорово, напиши мне» - вспоминает актриса.

Фильм уже получил множество положительных отзывов и даже негласный статус лучшего фильма, снятого режиссером Гаспаром Ноэ.

Напомним, что в в Россиия церемония закрытия каннского фестиваля будет эксклюзивно транслироваться на канале «Кино ТВ» 19 мая.