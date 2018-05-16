Кинопремьера «Лицо»: Иисус Христос отвернулся от поляков

Драма Малгожаты Шумовска «Лицо» вышла в российский прокат

Кадр из фильма «Лицо»

Польская глубинка, наши дни. Крепкий парень Яцек покупает дешевые товары на рождественских распродажах и гоняет на мотоцикле под песни любимой «Металлики». Односельчане смотрят на него искоса, считая сатаной. Однако Яцек довольно безобиден. Он встречается с блондинкой Дагмарой и всего лишь мечтает о тихой и спокойной семейной жизни где-нибудь в Англии. А пока, чтобы зарабатывать на переезд и обустройство на новом месте, он вынужден трудиться на возведении самой высокой в мире статуи Иисуса Христа.

Однажды во время очередной смены герой проваливается в бетонное чрево недоделанного исполина. Яцеку удается спасти жизнь, но он довольно сильно искалечен. Особенно пострадала физиономия, превратившееся в сплошное кровавое месиво. Медики делают невозможное, произведя операцию по трансплантации лица. Но счастливее парень от этого не стал. Теперь с подозрением на него смотрят даже домашние, исключая сестру, которая по-прежнему стоит за него герой. Дагмара уходит, а сельский священник подозревает, что в несчастного вселился бес, искорежив его суть и облик.

Кадр из фильма «Лицо»

Режиссер Малгожата Шумовска отталкивалась от двух реальных фактов: появлении самой высокой в мире статуи Христа в польском городке Свебодзин и первой в мире операции по пересадке лица. Всё остальное — плод творческого воображения, но менталитет современных поляков ухвачен верно. Известно, что представители этой нации отличаются крайней набожностью, и костелы на службах, в отличие от других европейских стран, у них никогда не пустуют.

Кадр из фильма «Лицо»

Клерикализация общества приводит к обратным процессам. Широко известны демарши польской группы Begemoth, заигрывающей с сатанизмом и сжигающей Библии на концертах. Масло в огонь подливают и излишне кончервативные польские правители. Например, министр культуры этйо страны объявил «Лицо» неуместным и глупым.

Кадр из фильма «Лицо»

«Лицо» дает довольно исчерпывающий анализ причин антиклерикальных настроений нынешнего общества. Вера отнюдь не вошла в плоть и кровь современных поляков, а просто стала частью бездумно повторяемого ритуала. На рождественских распродажах покупатели не чураются рассекать в исподнем, праздничная трапеза прерывается скабрезными анекдотами, а ксендз на исповеди плотоядно выпытывает у прихожан подробности неудобосказуемых грехов. Да и в отношении к ближним своим герои фильма отнюдь не следуют евангельским заповедям. В итоге коллизии фильма практически повторяют сюжетную канву новеллы Франца Кафки «Превращение», доказывая, что за последние 100 лет особо ничего не поменялось.

Кадр из фильма «Лицо»

Ревнители благочестия могут расслабиться, ибо никакого богоборчествоа в фильме нет и в помине. Преображенный Яцек ассоциируется с Христом, Второго Пришествие которого так никто и не заметил. Не потому ли даже статуя Спасителя в итоге отвернулась от пуленепробиваемых польских обывателей?

Фото с сайта kinopoisk.ru