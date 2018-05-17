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Девочка из Челябинска снимется в диснеевском фильме

09:45 17.05.2018
София Иржухина. Фото В.З. Иржухина с сайта 31tv.ru
София Иржухина. Фото В.З. Иржухина с сайта 31tv.ru
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Десятилетняя девочка из Челябинска София Иржухина осуществит мечту большинства своих ровесниц.

Школьница получила роль в новой картине компании Disney «Счастье — это…». Застолбить место на съемочной площадке юной Софии удалось, победив в конкурсе талантов, сообщает 31tv.ru. При содействии своих родителей маленькая актриса сняла несколько роликов по произведениям Александра Сергеевича Пушкина, чем и поразила жюри, в котором присутствовали такие мэтры, как Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук и Андрей Мерзликин.

В результате эксперты присудили Софии Иржухиной победу в номинации «детская роль». Челябинка на пробах попыталась играть сразу несколько персонажей из знаменитой сказки «О мёртвой царевне и семи богатырях» - царицу, зеркало и сватью бабу Бабариху. Отметим, что сюжет новой киноленты держится в тайне, а роли в картине будут исполнять такие же непрофессиональные актеры, которые победили в других номинациях.
 

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