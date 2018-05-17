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Обнародован список лучших драматических фильмов о зомби

14:10 17.05.2018
Кадр из фильма «Тепло наших тел»». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Тепло наших тел»». Фото с сайта kinopoisk.ru
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На портале Vulture появился список из десяти лучших фильмов про зомби-апокалипсис в истории кинематографа.

Эксперты отбирали главные драматические ленты, поставив экшн-составляющую на второй план, сообщает Lenta.Ru. В реестр угодила хоррор-мелодрама «Тепло наших тел» с Николасом Холтом, драма «Зараженная» с Арнольдом Шварценеггером, вышедший в 2016-м американский триллер «От этого песок становится красным» и южнокорейская лента «Вопль».

Кроме того, в список вошли фильмы «Новая эра Z», «Тут одна», «Голодные Z» и «Оно приходит ночью» (критики отметили, что эпидемия, от которой спасаются персонажи, позволяет приравнять ленту к зомби-хоррорам, хотя там не появляются сами зомби). Завершает перечень ирландская картина «Третья волна зомби» с Эллен Пейдж в главной роли.

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