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Скончался старейший актер из «Крутого Уокера»

14:44 17.05.2018
Джозеф Кампанелла. Фото с сайта kino-teatr.ru
Джозеф Кампанелла. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Голливудский актер кино и театра Джозеф Кампанелла умер на 94-м году жизни.

Карьера артиста растянулась на целых 60 лет, и за это время он снялся более чем в 200 фильмах и телесериалах, сообщает Газета.Ру. Повсеместную известность Кампанелле принесла второстепенная роль шефа детективного агентства в криминальном сериале «Мэнникс» (1960-е), за которую он получил номинацию на телепремию «Эмми». Он был номинирован на «Эмми» и за роль сенатора Харпера Деверо в сериале «Дни нашей жизни» (1987-1990). Кроме того актер снимался в «Крутом Уокере».

В 1970-е он также снялся в шести сезонах ситкома «Однажды за один раз» и сериале «Доктор Маркус Уэлби», в 1980-е – «Династия 2: Семья Колби», в 1990е – в «Дерзкие и красивые», в 2000-е – в «Практике» и «Это жизнь». Кроме того Кампанелла выступал на Бродвее и был номинирован на «Тони» в 1962 году за роль в спектакле «A Gift of Time».

Кампанелла также был актером озвучания, подарив голос мультипликационным персонажам многих анимационных сериалов 1990-х, включая «Спайдермена» и «Бродяг».
 

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