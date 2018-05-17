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Следствие по делу Кирилла Серебренникова завершено

16:30 17.05.2018
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
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CКР отрапортовал, что собрал доказательства в отношении всех фигурантов дела, включая режиссера

Из этого следует, что следственный комитет РФ располагает доказательствами, подтверждающими, что режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты громкого дела "Седьмой студии" причастны к мошенничеству и хищению бюджетных средств, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлана Петренко.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к совершению мошенничества. Следственные действия по уголовному делу были завершены. Обвиняемые и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов. С материалами 50 томов они уже ознакомились»,- доложила Петренко.

Она подытожила, что следствие полагает, что обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 гг. АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа" по ежегодным соглашениям о выделении субсидий.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Расследования в России, Театр в России
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Комментарии читателей
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17.05.2018, 19:17
Гость: Ентого

очередного жупела западлатых можно понять, ему денег на бритву для бритья не хватало.
17.05.2018, 19:13
Гость: Караул

обманули, обобрали...прямо во время репетиции!
17.05.2018, 18:45
Гость: гнус

Без всякого сомненья, поднимется" новая волна"в "защиту Кирилла",начиная от бутафорской конторки "по защите прав человека","творческой братии"во главе с Е.Мироновым в голубом "пинжаке"и "международных организаций" того же толка.А вор "должен сидеть в тюрьме",не взирая на "ориентацию"тела.Посмотрим "чья возьмет":Закон или "ориентация"борца"с режимом".
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