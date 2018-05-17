Следствие по делу Кирилла Серебренникова завершено

16:30

CКР отрапортовал, что собрал доказательства в отношении всех фигурантов дела, включая режиссера

Из этого следует, что следственный комитет РФ располагает доказательствами, подтверждающими, что режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты громкого дела "Седьмой студии" причастны к мошенничеству и хищению бюджетных средств, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлана Петренко.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к совершению мошенничества. Следственные действия по уголовному делу были завершены. Обвиняемые и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов. С материалами 50 томов они уже ознакомились»,- доложила Петренко.

Она подытожила, что следствие полагает, что обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 гг. АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа" по ежегодным соглашениям о выделении субсидий.