]]> ]]>
Главная Кино Новости

Звезда фильма «Дэдпул» назвал своего любимого русского

18:48 18.05.2018
Кадр из фильма «Дэдпул-2». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Дэдпул-2». Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Сыгравший заглавную роль в блокбастере «Дэдпул» Райан Рейнольдс назвал солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова своим любимым русским.

Актер признался в любви к нашему музыканту у себя в Instagram. «Ты только что отнял у Колосса (персонажа из вселенной Marvel. — Прим. ред.) титул моего любимого русского», - цитирует Рейнольдса РИА «Новости».

В выложенном ролике Шнуров исполняет песню, в которой рассказывает, с какой ролью в "Дэдпуле" он бы точно справился. «Но почему-то не зовут и не звонят. Але, ну где ты, Голливуд, услышь меня!» — жалуется артист в песне.

Вторая часть «Дэдпула» вышла на российские экраны накануне. Когда в  жизнь супергероя врывается суперсолдат с убийственной миссией, он вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Премьеры в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.