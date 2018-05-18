Звезда фильма «Дэдпул» назвал своего любимого русского

18:48

Сыгравший заглавную роль в блокбастере «Дэдпул» Райан Рейнольдс назвал солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова своим любимым русским.

Актер признался в любви к нашему музыканту у себя в Instagram. «Ты только что отнял у Колосса (персонажа из вселенной Marvel. — Прим. ред.) титул моего любимого русского», - цитирует Рейнольдса РИА «Новости».

В выложенном ролике Шнуров исполняет песню, в которой рассказывает, с какой ролью в "Дэдпуле" он бы точно справился. «Но почему-то не зовут и не звонят. Але, ну где ты, Голливуд, услышь меня!» — жалуется артист в песне.

Вторая часть «Дэдпула» вышла на российские экраны накануне. Когда в жизнь супергероя врывается суперсолдат с убийственной миссией, он вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем.