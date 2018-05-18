]]> ]]>
Главная Кино Новости

Короткометражка российского режиссера получила приз Каннского кинофестиваля

09:45 18.05.2018
Материалы по теме:

Отечественный фильм Игоря Поплаухина в формате короткого метра «Календарь» заслужил награду Cinéfondation в рамках Каннского фестиваля,

Экспертное жюри Cinéfondation и короткометражек отметили призами программы фильмы-победители на церемонии в театре Бюнюэль, сообщает РИА «Новости»

Первое место занял фильм The Summer of the Electric Lion чилийского режиссера Диего Сеспедеса, второе место разделили "Календарь" Поплаухина, The Storms in Our Blood Шен Ди из Китая и третье — Inanimate Люсии Бульгерони из Британии.

В общей сложности, в программе участвовали 17 студенческих фильмов, которые были отобраны из 2426 заявок из 512 киношкол.
 

Темы: Каннский кинофестиваль, Кино в мире, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.