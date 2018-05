Короткометражка российского режиссера получила приз Каннского кинофестиваля

09:45

Отечественный фильм Игоря Поплаухина в формате короткого метра «Календарь» заслужил награду Cinéfondation в рамках Каннского фестиваля,

Экспертное жюри Cinéfondation и короткометражек отметили призами программы фильмы-победители на церемонии в театре Бюнюэль, сообщает РИА «Новости».

Первое место занял фильм The Summer of the Electric Lion чилийского режиссера Диего Сеспедеса, второе место разделили "Календарь" Поплаухина, The Storms in Our Blood Шен Ди из Китая и третье — Inanimate Люсии Бульгерони из Британии.

В общей сложности, в программе участвовали 17 студенческих фильмов, которые были отобраны из 2426 заявок из 512 киношкол.