В киноверсию «451 градус по Фаренгейту» внедрили цитаты из Достоевского

12:53

Новая экранизация романа Рэя Брэдбери выйдет в российский прокат 20 мая

Режиссер одноименного фильма Рамин Бахрани вместо упомянутого в романе Джонатана Свифта сделал Федора Достоевского катализатором преображения героя. «У писателя всегда есть возможность объяснить, добавить, додумать. Он не ограничен ни пространством, ни временем. У киносценариста такой роскоши нет, - объяснил Бахрани «Известиям». - Он должен добиться эффекта полной ясности одной-двумя фразами. Поэтому я искал такие строчки, которые, будучи прочитанными главным героем вслух, мгновенно доходили бы до зрителя и потрясали.

Я поначалу хотел использовать «Войну и мир» Толстого. Но проблема возникла чисто техническая — это ведь был бы огромный том, который Монтэг просто физически не смог бы спрятать во внутреннем кармане куртки. Нужно было что-то небольшое по объему, но бьющее наповал. И так я набрел на «Записки из подполья» Достоевского. Маленькая повесть. Но конгениальная Брэдбери! Без Достоевского фильм бы не получился. Герой Достоевского предрекает, что найдутся люди, которые по иррациональным причинам отвергнут гармонию всеобщего счастья. Именно так и происходит у Брэдбери. Так что, я думаю, Рэй бы нас не только простил за синхронизацию с Достоевским, но и одобрил бы наш выбор».

Существенные изменения претерпело и технический антураж произведения. «Чтобы подчеркнуть, что действие происходит сейчас, мы убрали механическую собаку, - пррдолжает режиссер. - И добавили электронного секретаря, разговаривающего женским голосом. Это аналогия голосовых помощников. Добавили Twitter — через твиты, выводимые на всеобщий телеэкран, правительство получает фидбэк от населения. Всё это уже есть сегодня. Никакой фантастики!»