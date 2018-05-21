]]> ]]>
Главная Кино Новости

Люк Бессон упал со стула после обвинений в изнасиловании

11:43 21.05.2018
Люк Бессон © KM.RU, Екатерина Безродных
Люк Бессон © KM.RU, Екатерина Безродных
Материалы по теме:

Французский режиссер Люка Бессон был обвинен в изнасиловании.

В роли жертвы выступила 27-летняя французская актриса Сэнд Ван Рой, подавшая 18 мая 2018 года жалобу в полицию, сообщает Lenta.Ru. Она заявила, что накануне в ыетверг59-летний режиссер пригласил ее на деловую встречу в отель «Бристоль» в Париже, но сам подсыпал в чай наркотические вещества и, воспользовавшись ее отключкой, изнасиловал. Когда она очнулась, Бессона в номере уже не было, но он оставил ей деньги.

Адвокат Люка уже опубликовал заявление режиссера по этому поводу. «Господин Бессон упал со стула, когда узнал об этих обвинениях, которые он категорически отрицает», - говорится в заявлении.

Несмотря на то, что полицейские приняли иск, режиссер пока остается на свободе.

Темы: Кино в мире, Модели и модельеры, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Скандалы и разоблачения в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.