Люк Бессон упал со стула после обвинений в изнасиловании

11:43

Французский режиссер Люка Бессон был обвинен в изнасиловании.

В роли жертвы выступила 27-летняя французская актриса Сэнд Ван Рой, подавшая 18 мая 2018 года жалобу в полицию, сообщает Lenta.Ru. Она заявила, что накануне в ыетверг59-летний режиссер пригласил ее на деловую встречу в отель «Бристоль» в Париже, но сам подсыпал в чай наркотические вещества и, воспользовавшись ее отключкой, изнасиловал. Когда она очнулась, Бессона в номере уже не было, но он оставил ей деньги.

Адвокат Люка уже опубликовал заявление режиссера по этому поводу. «Господин Бессон упал со стула, когда узнал об этих обвинениях, которые он категорически отрицает», - говорится в заявлении.

Несмотря на то, что полицейские приняли иск, режиссер пока остается на свободе.