Россия установила абсолютный рекорд на Каннском кинофестивале

Вечером 19 мая состоялось подведение итогов 71-ого Каннского кинофестиваля

Кадр из фильма «Лето». Фото с сайта kinopoisk.ru

Ежегодно церемония фестиваля начинается с прохода звезд кино по красной ковровой дорожке. В этом году запрещено снимать селфи, не участвуют никакие проекты Netflix и пресс-показы фильмов проходят после основных премьер во имя избежание спойлеров.

Главный приз — Золотую пальмовую ветвь – получил фильм Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки» – история бедной семьи, которая подворовывает в магазинах и однажды подбирает маленькую девочку, сообщает канал «Кино ТВ». «Это правда, что я расту с каждым своим фильмом, и то, что я делаю фильмы про семью. С возрастом у меня изменилось видение семьи, того, какой она может быть. И я продолжу снимать фильмы про семью, так как у меня всегда разные мысли по этому вопросу», — передает РИА «Новости» слова Корэеды на киносмотре.

Вручение Главного приза. Фото предоставлено каналом «Кино ТВ»

Как обычно, мнение жюри в Каннах не совпало с оценкой критиков, фаворитом которых в этом году был фильм из Южной Кореи «Пылающий» Ли Чхан Дона — мрачный триллер, навеянный рассказом Харуки Мураками. Лента установила рекорд рейтинга, получив самую высокую оценку критиков за всю его историю — 3,8 балла из 4.

Гран-при фестиваля вручили американскому режиссеру Спайку Ли за картину «Черный клановец». Лента рассказывает про негра-полицейского, который проникает в Ку-клукс-клан. Приз жюри был присужден ливанской женщине-режиссеру Надин Лабаки за фильм «Капернаум» про 12-летнего мальчика из Бейрута, подающего в суд на своих родителей за то, что они дали ему жизнь.

Кадр из фильма «Черный клановец». Фото с сайта kinopoisk.ru

Спецприз жюри фестиваля впервые в истории был вручен современному классику мирового кинематографа Жан-Люку Годару, который представил на смотре картину «Образ и речь». Награду за лучший сценарий разделили режиссер Аличе Рорвахер, снявшая картину "Счастливый Лазарь", и Джафар Панахи за фильм "Три лица". Кроме того, призерами фестиваля стали: Надин Лабаки с фильмом «Капернаум», Маттео Гарроне с фильмом «Догмэн» и другие.

Русские слова прозвучали со сцены после награды за лучшую женскую роль. «Спасибо большое, Сергей!» – поблагодарила Самал Еслямова режиссера фильма «Айка» Сергея Дворцевого - о мигрантке, которая приехала в Москву и была вынуждена отказаться от своего ребенка. Кроме того, Россия была представлена фильмом «Лето» Кирилла Серебренникова, который из-за домашнего ареста не смог прибыть на фестиваль лично. Песню «Лето» в фильме Кирилла Серебренникова исполнил Рома Зверь в роли советского рок-музыканта Майка Науменко и получил вместе с гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым награду за лучший саундтрек. «Пользуясь случаем, хочу поздравить Рому Зверя. Круто, что ему дали приз», - сказала по этому поводу режиссер Валерия Гай Германика.

Постер фильма фильма «Айка». Фото с сайта kinopoisk.ru

71-й Каннский международный кинофестиваль состоялся на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая. За Пальмовую ветвь боролась 21 картина. В этом году в официальной программе фестиваля от России было представлено 5 фильмов — это рекорд последних лет. Отметим также, что россйиский короткометражный фильм Игоря Поплаухина «Календарь» заслужил награду Cinéfondation в рамках Каннского фестиваля,

Впервые за 25 лет российские телезрители смогли наблюдать за официальной церемонией закрытия главного киносмотра планеты по каналу «Кино ТВ». Комментаторами трансляции стали Ксения Собчак, Валерия Гай Германика и Екатерина Мцитуридзе.