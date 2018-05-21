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Режиссер великого советского фильма «Комиссар» скончался в Швеции

13:59 21.05.2018
Кадр из фильма «Комиссар». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Комиссар». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Знаменитый советский режиссер Александр Акскольдов ушел из жизни на 86-м году жизни 21 мая.

Кинематографист умер в больнице в Швеции. В последние годы Аскольдов тяжело болел. Похороны режиссера состоятся в Швеции.

Факт кончины Аскольдова подтвердила его вдова, сообщает «МК». Александр Аскольдов в 1955 году окончил филологический факультет МГУ, позже - аспирантуру Литературного института им. Горького и стал одним из известных исследователей творчества Михаила Булгакова. Является автором нескольких книг.

В 1966 году поступил на Высшие режиссерские курсы, и уже через год в качестве дипломной работы снял картину "Комиссар" по мотивам рассказа Василия Гроссмана "В городе Бердичеве"

Ленту запретили к показу на долгие 20 лет. Из-за создания картины Аскольдов подвергся гонениям, был уволен со студии с формулировкой "профнепригоден". Позже, во время работы художественным руководителем киноконцертного зала "Россия", был исключен из партии.

Только в конце 80-х картина была представлена зрителю и получила международное признание. Фильм завоевал "Серебряного медведя" в Берлине, гран-при международных кинофестивалей в Израиле, Франции, США, получил номинацию на "Оскар". А Нонна Мордюкова за роль в "Комиссаре" была названа одной из десяти лучших актрис ХХ века по версии Британской энциклопедии.

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Комментарии читателей
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21.05.2018, 19:00
Гость: Увы-рашку никто не любит

все эти = С чего начинается Родина= заканчиваются картинкой в западном букваре внука и смертью либо в США, либо в Западной Европе.
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