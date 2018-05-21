«Грязная» песня «Ленинграда» звучит на титрах второго «Дэдпула»

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Группировка «Ленинград» поучаствовала в создании саундтрека к фильму «Дэдпул-2».

Песня Сергея Шнурова, получившая название «Возня в грязи», звучит для российских зрителей фильма во время конечных титров картины, сообщает ИнтерМедия. «Дэдпул – это самый «ленинградский» супергерой, - рассуждает лидер Шнуров. — Я вполне могу представить его героем одной из наших песен! Кстати, приятно, что Райан Рейнольдс не равнодушен к актуальным явлениям в культурной жизни стран, куда он приезжает в рамках промо-туров. Так, пару лет назад, когда выходил первый «Дедпул», Райан передал мне привет, услышав песню «Экспонат». А теперь мы ответили ему — записали песню для «Дэдпул-2». Получилось классно!»

Напомним, что в конце прошлой неделе появилась новость о том, что исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс назвал Сергей Шнурова своим любимым русским.

Вторая часть фильма стартовала в российских кинотеатрах 17 мая 2018 года. Она стала лидером российского проката по итогам первого уикенда.