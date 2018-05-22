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На фестивале «Мультимир» на ВДНХ состоится премьера «Пиратки и Капитана»

13:06 22.05.2018
«Мультимир». Фото с сайта molnet.ru/
«Мультимир». Фото с сайта molnet.ru/
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Красочный кинофестиваль анимации и детских развлечений «Мультимир» состоится на ВДНХ в 75-м павильоне с 30 мая по 3 июня 2018 года.

Отечественные студии представятна «Мультимире» свои самые популярные мультфильмы: «Маша и Медведь», «Ми-Ми-Мишки», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома», «Лунтик», «Барбоскины», «Сказочный Патруль», «Три кота», «Клуб Винкс» и многие другие. Приедут на фестиваль и легендарные персонажи студии «Союзмультфильм»: жители «Простоквашино», Чебурашка и Крокодил Гена, Винни-Пух, волк и заяц из «Ну погоди!», а также новички: Дракоша Тоша, герои мультфильмов «Бобр добр», «Домики», «Жила-была царевна». В рамках фестиваля состоится также премьера мультфильма «Пиратка и Капитан» от телеканала Tiji.

Посетителям «Мультимира» обещают масштабную развлекательную программу: мультквест, парад анимационных персонажей, ежедневный концерт, конкурсы и мастер-классы. Гвоздем же фестиваля в этом году станет один из самых известных YouTube-пап Папа Роб с сыном Яриком, которые проведут фото- и автограф-сессии.

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Мультфильм, Персоны и события в мире кино, Детский отдых
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