Вячеслав Бутусов откроет кинофестиваль «Зеркало» бесплатным концертом

11:51

В рамках церемонии открытия ХII международный кинофестивальяимени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет концерт Вячеслава Бутусова.

Вход на мероприятие будет свободным Кинофорум состоится в городе Юрьевец Ивановской области с 12 по 17 июня 2018 года, сообщает ТАСС. «В этом году в рамках открытия кинофестиваля 12 июня состоится большой рок-концерт Вячеслава Бутусова. На городской площади Юрьевца будет установлена сцена, экран для кинопоказов, организовано пространство для зрителей. Мероприятие могут посетить все желающие абсолютно бесплатно, — говорится в заявлении организаторов».

Кроме того, в этом году в рамках «Зеркала» будет затеян своеобразный «фестиваль в фестивале» - на главной площади города планируется организовать кинотеатр под открытым небом, где ночью будут показывать кино, для посетителей также будет возведен большой фудкорт.

К тому же впервые фестивальные мероприятия "Зеркала" пройдут и в других городах региона. Нововведением кинофорума станет программа "Кино на колесах" - в нескольких городах Ивановской области бесплатно покажут картины фестиваля с последующим обсуждением: зрители увидят фильм-победитель документального конкурса прошлого года "В центре циклона" и картину "Аритмия" Бориса Хлебникова.