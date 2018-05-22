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Вячеслав Бутусов откроет кинофестиваль «Зеркало» бесплатным концертом

11:51 22.05.2018
Вячеслав Бутусов. Фото с офстраницы в Facebook
Вячеслав Бутусов. Фото с офстраницы в Facebook
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В рамках церемонии открытия ХII международный кинофестивальяимени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет концерт Вячеслава Бутусова.

Вход на мероприятие будет свободным Кинофорум состоится в городе Юрьевец Ивановской области с 12 по 17 июня 2018 года, сообщает ТАСС. «В этом году в рамках открытия кинофестиваля 12 июня состоится большой рок-концерт Вячеслава Бутусова. На городской площади Юрьевца будет установлена сцена, экран для кинопоказов, организовано пространство для зрителей. Мероприятие могут посетить все желающие абсолютно бесплатно, — говорится в заявлении организаторов».

Кроме того, в этом году в рамках «Зеркала» будет затеян своеобразный «фестиваль в фестивале» - на главной площади города планируется организовать кинотеатр под открытым небом, где ночью будут показывать кино, для посетителей также будет возведен большой фудкорт.

К тому же впервые фестивальные мероприятия "Зеркала" пройдут и в других городах региона. Нововведением кинофорума станет программа "Кино на колесах" - в нескольких городах Ивановской области бесплатно покажут картины фестиваля с последующим обсуждением: зрители увидят фильм-победитель документального конкурса прошлого года "В центре циклона" и картину "Аритмия" Бориса Хлебникова.

Темы: Кино в России, Кинофестивали в России, Музыка в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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