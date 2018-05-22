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Звезда «Людей в черном» Уилл Смит исполнит официальный гимн ЧМ-2018

17:14 22.05.2018
Уилл Смит. Фото с сайта kinopoisk.ru
Уилл Смит. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Темнокожий голливудский артист и рэпер Уиилл Смит из франшизы «Люди в черном», его соотечественник певец Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи исполнят официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года.

Спортивные состязания пройдут в России в июне-июле этого года. Запись пройдет при поддержке американского музыкального продюсера Дипло, сообщает РИА «Новости». Уже Уилл Смит в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото с Ники Джемом, который держит в руках официальный мяч чемпионата мира-2018, и подписал: «Ники Джем – Дипло – Эра Истрефи – Уилл Смит. У нас одна жизнь. Давайте жить по полной». Также Смит поставил в подписи хэштег "чемпионат мира".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и события в мире кино, Футбол в мире, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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