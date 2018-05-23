Улица Эльдара Рязанова появится в Москве в связанном с ним районе

09:45

Юго-западный столичный Обручевский район пополнится улицей, поименованной в честь Эльдара Рязанова.

Сайт Москвы подтвердил такое нововведение. «В Москве появится улица Эльдара Рязанова. Название получит Проектируемый проезд №6021 в Обручевском районе. Он расположен между улицей Обручева и улицей Новаторов. Протяженность улицы составляет чуть более километра», - цитирует РИА «Новости» сообщение московских чиновников.

Прямо рядом с улицей находится киноклуб-музей "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов. Инициативу Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова уже поддержали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

