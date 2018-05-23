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Улица Эльдара Рязанова появится в Москве в связанном с ним районе

09:45 23.05.2018
Эльдар Рязанов. Фото с сайта kino-teatr.ru
Эльдар Рязанов. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Юго-западный столичный Обручевский район пополнится улицей, поименованной в честь Эльдара Рязанова.

Сайт Москвы подтвердил такое нововведение. «В Москве появится улица Эльдара Рязанова. Название получит Проектируемый проезд №6021 в Обручевском районе. Он расположен между улицей Обручева и улицей Новаторов. Протяженность улицы составляет чуть более километра», - цитирует РИА «Новости» сообщение московских чиновников.

Прямо рядом с улицей находится киноклуб-музей "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов. Инициативу Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова уже поддержали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
 

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Комментарии читателей
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23.05.2018, 14:00
Гость: а в то же самое время

в городе Ленинграде, в Обручевском районе, появится точно такая же улица, и с тем же названием...
23.05.2018, 12:43
Гость: xmyr

Неотьемлемая черта характера совка, нарциссизм и тщеславие.
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