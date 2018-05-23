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«Союзмультфильм» превратит попугая Кешу в стендап-комика

14:13 23.05.2018
Кадр из фильма «Возвращение блудного попугая ». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Возвращение блудного попугая ». Фото с сайта kinopoisk.ru
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«Союзмультфильм» объявил о производстве пилотного выпуска продолжения мультфильма про попугая Кешу.

В планах студии — выпуск целого мультсериала про культового советского анимационного персонажа, а также полнометражного фильма. ​«Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм, — уточнила Слащева. — Одна из идей — сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был», - сообщила РБК председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Возможно, продолжение культовой ленты станет первым коммерческим полнометражным фильмом, который новая команда «Союзмультфильма» снимет самостоятельно. К работе над синопсисом уже привлечен сценарист оригинальных серий «Возвращения блудного попугая» Александр Курляндский

Мультсериал о новых приключениях попугая Кеши будет снят в 2D, решение о том, в какой технике будет выполнен полнометражный фильм, по словам предправления «Союзмультфильма», пока не принято. В конечном счете, все зависит от бюджета.

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