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Литва признала, что Банионис не сотрудничал с КГБ

09:45 24.05.2018
Донатас Банионис. Фото с сайта kino-teatr.ru
Донатас Банионис. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Литовская комиссия по люстрации не обнаружила оснований для утверждения, что актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис сотрудничали с КГБ.

Таким образом, не подтвердился сделанный в январе текущего года Центром исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы опрометчивый вывод, что эти деятели культуры, якобы, были внесены в журнал агентов КГБ, сообщает Интерфакс. «Как Банионис, так и Сондецкис, согласно имеющимся данным, тайно не сотрудничали со структурами КГБ. В ходе расследования мы установили, что нет объективной стороны нарушений, то есть, нет никакой деятельности и результатов. На этом основании, основываясь и на судебной практике, мы приняли такое решение», - однозначно заявил агентству BNS председатель Люстрационной комиссии Альгимантас Урмонас.

Урмонаса сообщил, что материалы из Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы предоставила комиссии адвокат Фаина Куклянски. Юрист отметила, что решение Люстрационной комиссии открывает путь для того, чтобы близкие упомянутых лиц обратились в суд по поводу возможного оскорбления чести и достоинства, у центра могут попросить и опровергнуть опубликованную информацию.

Сын Сондецкиса - Саулюс Сондецкис-младший заметил, что не исключает возможности обращения в суд, но пока не подтверждает, что сделает этот шаг. Сын Баниониса Раймондас также сказал, что близкие пока не определились в вопросе дальнейших действий.
 

Темы: Литва, Российские спецслужбы и разведка, Актеры и актрисы российского кино, Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 11:50
Гость: Alex202

Они просто кино посмотрели, он там советского разведчика играет )))
24.05.2018, 10:22
Гость: LucijaFerovna

Ну как всегда - в извечном поиске врагов... чухонцы блин. До Баниониса дотянулись. Суки.
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