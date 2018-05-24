Литва признала, что Банионис не сотрудничал с КГБ

09:45

Литовская комиссия по люстрации не обнаружила оснований для утверждения, что актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис сотрудничали с КГБ.

Таким образом, не подтвердился сделанный в январе текущего года Центром исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы опрометчивый вывод, что эти деятели культуры, якобы, были внесены в журнал агентов КГБ, сообщает Интерфакс. «Как Банионис, так и Сондецкис, согласно имеющимся данным, тайно не сотрудничали со структурами КГБ. В ходе расследования мы установили, что нет объективной стороны нарушений, то есть, нет никакой деятельности и результатов. На этом основании, основываясь и на судебной практике, мы приняли такое решение», - однозначно заявил агентству BNS председатель Люстрационной комиссии Альгимантас Урмонас.

Урмонаса сообщил, что материалы из Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы предоставила комиссии адвокат Фаина Куклянски. Юрист отметила, что решение Люстрационной комиссии открывает путь для того, чтобы близкие упомянутых лиц обратились в суд по поводу возможного оскорбления чести и достоинства, у центра могут попросить и опровергнуть опубликованную информацию.

Сын Сондецкиса - Саулюс Сондецкис-младший заметил, что не исключает возможности обращения в суд, но пока не подтверждает, что сделает этот шаг. Сын Баниониса Раймондас также сказал, что близкие пока не определились в вопросе дальнейших действий.

