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Кинопремьера «Черновик»: Сахарный Кремль и СССР как концлагерь

17:56 24.05.2018 , Денис Ступников

Фэнтезийный фильм «Черновик» выйдет в российский прокат 25 мая

Кадр из фильма «Черновик»

Еще вчера Кирилл был востребованным гемдизайнером, а сегодня приходит в себя весь в крови в полицейском воронке. Неправдоподобно участливые стражи порядка отпускают его довольно быстро, однако главной проблемы парня это не решает. Дело в том, что Кирилл накануне странным образом стерся из памяти тех, кого знал, и самопроизвольно удалился из всех баз данных, лишившись квартиры и жилья.

Оказавшись бомжом поневоле, герой попадает в обшарпанную башню, загадочным образом примостившуюся где-то по соседству с Красной Площадью. Наутро выясняется, что он, всесильный таможенник между двумя мирами, способный осуществить любое бытовое желание. Плата за это могущество оказывается довольно простой: интерактивный ошейник запрещает Кириллу перемещаться в радиусе дальше, чем 15 километров, а о любых своих инициативах подлинник должен докладывать неведомым кураторам. Поначалу его всё более чем устраивает, но когда на кону оказывается жизнь любимой девушки, он пытается сломать установленные правила игры.

Кадр из фильма «Черновик»

Поиски подлинной реальности — дело хорошее. Но проблема в том, что в первой части «Черновика» (ожидается продолжение) они так ни к чему и не привели. Вооружившись модными теориями о том, что жизнь неудачника — только черновик и что вся наша реальность является экспериментальным полигоном для создания более совершенны миров, создатели фильма пока не предложили никакой альтернативы. Это вам не «Ночной дозор», в котором было сгенерировано столько смыслов, что переваривать их пришлось аккурат до «Дневного дозора».

Кадр из фильма «Черновик»

В «Черновике» все тщатся смотреть вперед, но постоянно оглядываются назад. Любая реальность, в которую попадает Кирилл, таит в себе развитые потенции не осуществленные в нынешней Москве. И вот тут бросается в глаза вульгарное противопоставление имперского и советского стилей и образов жизни. Стим-панковая Москва, в которой так и не победили большевики завораживает ретро-футуристическими видами. Но все они будто позаимствованы из саркастического романа Владимира Сорокина «Сахарный Кремль». Сходство усугубляют распевающие в кабаре русские песни китайцы, из-за чего у зрителя возникают смутные подозрения, что кто-то кого-то здесь явно победил.

Кадр из фильма «Черновик»

Торжество советского режима показано в гротесковой альтернативной Москве, превращенную в серый ГУЛАГ, где всем заправляет дородная вертухайка Василиса, вооруженная увесистой кувалдой. Такая махровая антисоветчина не снилась даже американским режиссерам, ваявшим на скорую руку пропагандистские во времена холодной войны. Но, по сравнению с тем, что мы видим вокруг, даже этот утрированный образ кажется в чем-то довольно привлекательным.

Фото с сайта kinopoisk.ru

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Комментарии читателей
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24.05.2018, 23:02
Гость: Николя

Простая экранизации, без обси...Я, считается уже дурным тоном?
24.05.2018, 22:29
Гость: Canadall

А ведь во многих, нелюбимых вами странах, такой род деятельности подпал бы под разряд антигосударственных. Хотя, такого в пиндостанаах быть не может по опреднлению. Не посмел бы никто. А в РФ это даже приветствуется. Отсюда вопрос, почему эти "деятели" не под судом?!
24.05.2018, 22:19
Гость: Гость

Я вот тоже раньше, когда принимала какие-то решения, а потом оказывалось, что я обломалась - очень сильно жалела об этом. Все думала - вот если бы я поступила так, а не иначе, то все бы было по-другому. И что самое интересное - после всего этого обычно складывалась такая ситуация, когда я начинала понимать, что то, что я сделала тогда - так действительно лучше. Если бы я поступила по-другому, то было бы на самом деле еще хуже, чем сейчас. И после этого я перестала жалеть о принимаемых мною решениях, к каким бы катастрофическим последствиям они не приводили. Я понимала, что это все временно - нужно всего лишь перетерпеть - все наладится. Потому что на самом деле я не ошиблась - другое мое решение могло привести к еще более худшим последствиям. Это я к чему веду. Я думаю, что поскольку о распаде СССР жалеют столько людей, а это очень сильная энергетика на самом деле, поэтому ваши желания обязательно материализуются, как и мои когда-то. Мне кажется, что вам обязательно покажут, к чему мог привести этот самый другой путь - когда бы СССР не распался. Возможно на примере других - ЕС или США. Но вы обязательно поймете, что так было лучше, так было правильно. Не знаю почему, но чувствую, что так надо было. То что вы переживаете сейчас - схожее переживала я вначале, когда ругала себя за ошибку. Пройдет время - все измениться, и вы сами поймете, что так было лучше. Лучше для вашего будущего, а не настоящего. Жаль только, что не все до него доживут...
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