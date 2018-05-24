Определена дата премьеры третьей серии про Простоквашино

15:56

Свежую серию мультфильма про Простоквашино покажут 5 июня.

Это будет уже третья часть перезапущенного мультсериала. «Я знаю дату третьей серии — 5 июня, и дальше "Простоквашино" будет выходить по серии в месяц», — рассказала РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева на полях Петербургского международного экономического форума

Напомним, что первая после более чем 30-летнего перерыва серия мультфильма про Простоквашино вышла 3 апреля. Пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, кота Матроскина – Антон Табаков, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, а Дядю Федора — Алексей Онежен. Кроме того, в мультфильме появились два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.

Мультфильм вызвал шквал критики. В нем обнаружена ошибка — сестру дяди Федора должны звать Вера Дмитриевна.