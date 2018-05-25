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Киносети попросили Минкульт не смещать даты премьер блокбастеров

14:45 25.05.2018
Кадр из фильма «Суперсемейка-2». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Суперсемейка-2». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Ведущие киносети России предупредили министерство культуры о системообразующих для них зарубежных фильмах, перенос премьеры которых может плохо сказаться на бизнесе.

При этом прокатчики уверяют, что эти ленты не отвлекут вминания зрителей от отечественных фильмов, сообщает РБК. Письмо направили четыре киносети из первой десятки — объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» (629 кинозалов, по данным «Невафильм Research» на февраль этого года), «Киномакс» (235), «Каро» (233) и «Синема Стар» (127)

В послании сказано, что раздвижка релизов, когда старт проката иностранного кинохита переносится, чтобы освободить место для отечественной картины, в отношении таких фильмов нежелательна, так как может иметь негативные последствия для бизнеса киносетей,.

Петиция адресована замминистра культуры Сергею Обрывалину, курирующему департамент кинематографии. К письму (копия есть у РБК) приложен список из 23 зарубежных картин, которые должны выйти в прокат по январь 2019 года включительно. Это, в частности, продолжение мультфильма «Суперсемейка» (релиз в России запланирован 14 июня), шестая часть голливудского боевика «Миссия невыполнима. Последствия» (26 июля), ремейк фантастической ленты 1987 года «Хищник» (13 сентября), а также очередная экранизация «Мэри Поппинс» (3 января).

В пресс-службе Минкультуры подтвердили, что получили письмо киносетей, но оставили его без комментария.

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
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