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Харви Вайнштейн арестован, и ему грозит пожизненное заключение

17:07 25.05.2018
Харви Вайнштейн. Стоп-кадр с видео
Харви Вайнштейн. Стоп-кадр с видео
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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, погрязший в обвинениях в многочисленных сексуальных домогательствах, но отрицавший это, всё-таки сдался стражам порядка.

Вскоре продюсеру должны предъявить официальные обвинения, сообщает Lenta.Ru. Вайнштейну грозит пожизненное заключение. Адвокат пока отказался от комментариев.

Про домогательства Вайнштейна заявили более 70 женщин, ему грозят уголовные дела по меньшей мере из-за двух случаев. Одно связано с актрисой Люсией Эванс, которая утверждает, что продюсер принудил ее к оральному сексу. Другое — с ее коллегой Пас де ла Уэрта, заявлявшей, что кинематографист изнасиловал ее.

В октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Также выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера.

Темы: Кинокомпании, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 21:33
Гость: Остап

Да и наплевать.
25.05.2018, 21:16
Гость: да-да

"Шлюхи пасадили мужика. Ровняйсь ! Смиррно! Глобалисты правят. И мужикам тут "-нормальные,со шлюхами не сношаются. Глобализм в этом деле ,как раз и есть те, насильники с использованием служебного положения, капитала которые так ,себя ведут почти повсюду в мире .Разрушая традиционные ценности семьи, морали , уважения к людям . Это правовой вызов жертв , глобальным насильникам ,плюющим на чужую честь и достоинство, в большей степени попытка возмездия( пусть и запоздалого но, имеющего право ,ведь срока давности для кары за униженного достоинство а, может и разрушенной этим личной жизни , для каждой отдельной личности по сути нет) опустившимся морально нравственно выродкам , в лице транснациональных киношников насаждающих свои глобалистские кины , по всему миру ( с их зачастую откровенно извращенными ценностями , проникающими при помощи волшебной силой искусства в мозги беззащитных обывателей, формируя их образы поведения и мышления , в сторону откровенной социально -биологической деградации ) . Каждая отдельная жертва , служебно -полового принуждения (как мужского ,так и женского пола ) продукт извращенной системы ценностей где , заведомое личное бесправие наемных работников перед махиной сложившихся нравов, провоцирует их порой, на как-бы добровольное соитие с развлекающимися таким способом сильными мира но, по сути это всегда нарушение прав личностности, унижение их действующих и потенциальных мужей , жен , отцов, матерей,детей.
25.05.2018, 19:36
Гость: .

освобожден он уже под залог.
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