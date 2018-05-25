Харви Вайнштейн арестован, и ему грозит пожизненное заключение

17:07

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, погрязший в обвинениях в многочисленных сексуальных домогательствах, но отрицавший это, всё-таки сдался стражам порядка.

Вскоре продюсеру должны предъявить официальные обвинения, сообщает Lenta.Ru. Вайнштейну грозит пожизненное заключение. Адвокат пока отказался от комментариев.

Про домогательства Вайнштейна заявили более 70 женщин, ему грозят уголовные дела по меньшей мере из-за двух случаев. Одно связано с актрисой Люсией Эванс, которая утверждает, что продюсер принудил ее к оральному сексу. Другое — с ее коллегой Пас де ла Уэрта, заявлявшей, что кинематографист изнасиловал ее.

В октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Также выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера.