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Режиссер «Орды» снимет вестерн о жестком построении капитализма в России

11:55 28.05.2018
Александр Прошкин. Фото с сайта kinp-teatr.ru
Александр Прошкин. Фото с сайта kinp-teatr.ru
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Знаменитый режиссер Александр Прошкин собирается снять фильм «Сарматы» - вестерн про построение нового капитализма.

Автор «Орды» защищал свой проект 26 мая в Минкультуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета, сообщает ТАСС. Он не только снимет фильм, но и напишет к нему сценарий. «Это будет вестерн, - признался Прошкин. - Он будет про столкновение двух сестер, их отца убили люди, которые хотят строить макаронную фабрику на берегу реки. Наш фильм - про жесткое построение нового капитализм»".

Процесс съемок стартует в Оренбургской и Челябинской областях. Бюджет фильма - 55 млн рублей, авторы просят у Минкультуры 35 млн. Предполагается, что работа над картиной начнется в июле 2019 года, закончат ленту в мае 2020-го.

В минувшую субботу в Минкультуры рассматривали будущее авторское и экспериментальное кино, а также сериалы. Всего будет представлено 68 картин в жанре экспериментального и авторского кино и шесть телесериалов. Какие ленты получат господдержку, станет известно позднее.

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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