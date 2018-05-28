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Энтони Хопкинс назвал свой алкоголизм великолепным даром

14:20 28.05.2018
Энтони Хопкинс. Фото с сайта kinopoisk.ru
Энтони Хопкинс. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Голливудский актер Энтони Хопкинс поделился более чем оригинальным взглядом на проблему алкоголизма.

Неожиданные выводы он сделал на собственном опыте, который отнюдь не склонен считать горьким. «Я очень счастлив тому, что я алкоголик, это великолепный дар, потому что куда бы я ни пошел, эта пропасть следует за мной. В ней моя вулканическая ярость, которую я использую как топливо. Ракетное топливо. Конечно, оно может разорвать тебя на куски и убить», — приводит слова Хопкинса Lenta.Ru.

Артист уверен, что ему удается направлять свою злобу в творческое русло. Если он не делает этого, то не может контролировать ярость. По словам Хопкинса, когда он отказался от употребления алкоголя в 1975 году, он пытался задавить в себе бешеный характер, однако ему это не удавалось. «Мать сказала мне тогда: "Почему бы тебе просто не быть ублюдком, которым ты на самом деле являешься? Я же знаю, что ты на самом деле монстр". Я согласился с ней. И она сказала: "Ну так и будь этим монстром"», — поведал актер.

Эксперименты с горячительным не пошли на пользу внешности Хопкинса: 15 мая его спутали с бомжом во время съемок в одном английском городе.

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