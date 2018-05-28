Энтони Хопкинс назвал свой алкоголизм великолепным даром
Голливудский актер Энтони Хопкинс поделился более чем оригинальным взглядом на проблему алкоголизма.
Неожиданные выводы он сделал на собственном опыте, который отнюдь не склонен считать горьким. «Я очень счастлив тому, что я алкоголик, это великолепный дар, потому что куда бы я ни пошел, эта пропасть следует за мной. В ней моя вулканическая ярость, которую я использую как топливо. Ракетное топливо. Конечно, оно может разорвать тебя на куски и убить», — приводит слова Хопкинса Lenta.Ru.
Артист уверен, что ему удается направлять свою злобу в творческое русло. Если он не делает этого, то не может контролировать ярость. По словам Хопкинса, когда он отказался от употребления алкоголя в 1975 году, он пытался задавить в себе бешеный характер, однако ему это не удавалось. «Мать сказала мне тогда: "Почему бы тебе просто не быть ублюдком, которым ты на самом деле являешься? Я же знаю, что ты на самом деле монстр". Я согласился с ней. И она сказала: "Ну так и будь этим монстром"», — поведал актер.
Эксперименты с горячительным не пошли на пользу внешности Хопкинса: 15 мая его спутали с бомжом во время съемок в одном английском городе.