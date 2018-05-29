Израиль сыграл роковую роль в жизни Александра Абдулова

Одному из самых экспрессивных российских актеров Александру Абдулову могло бы исполниться 29 мая 65 лет

Александр Абдулов в фильме «Ледниковый период»

Нет таких ролей, которые не были бы по плечу красавцу Александру Абдулову. Его фильмография на редкость обширная и разноплановая. Родился Саша в актерской семье, поэтому, казалось бы, чему тут удивляться. Но Абдулов был таким сорванцом, что его будущую заслуженную славу ничего не предвещало. Обретался в сомнительных компаниях, бил стекла, учился из рук вон плохо, имея успехи разве что по физкультуре. Вступительный экзамен в Щукинское училище с треском провалил, вернулся в Фергану и ожидаемо поступил на физкультурника. Но через год уже был в ГИТИСЕ.

На статного выпускника обратил внимание Марк Захаров, благодаря которому Абдулов во многом и состоялся как актер. Вспомним хотя бы триумфальный для артиста музыкальный спектакль захаровского Ленкома «Юнона и Авось», где он сыграл сразу несколько ролей – пылающего еретика, Фернандо Лопеса, жениха Кончиты и человека от театра.

Александр Абдулов и Леонид Куравлев в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»

В кино Абдулову принесли известность роли в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Чародеи», «С любимыми не расставайтесь», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Карнавал». Особое место в фильмографии Абдулова занимает тандем с Верой Глаголевой в фильме «Сошедшие с небес», где показана гипотетическая послевоенная биография погибшей на полях сражений влюблённой пары.

Александр Абдулов в фильме «Сошедшие с небес»

В отличие от многих коллег, в 90-е Абдулов умудрился остаться на плаву. В этот период он снялся в таких знаковых для себя работах, как «Гений», «Над тёмной водой» и «Настя». Чем-то зловещим и пророческим веяло от ленты «Грех. История страсти», где Абдулов сыграл нелюдимого монаха Сергея, которого совращает влюбленная в него девушка (Ольга Понизова) прямо на Святой Земле. Удивительно, что Израиль в итоге и сыграл в судьбе Абдулова роковую роль. Узнав в 2007-м о своем раке лёгких, актер отправился туда лечиться, но тамошние эскулапы оказались не всесильными. Абдулов скончался 3 января 2008 года – в те самые дни, когда на телеэкранах как раз шли любимые всей страной фильмы «Обыкновенное чудо» и «Чародеи».

Александр Абдулов в фильме «Грех. История страсти»

Вечер памяти Александра Абдулова, посвященный 65-летию со дня рождения народного артиста России, состоится 29 мая в Московском театре «Ленком», сообщает ТАСС. Вечер задуман как концерт воспоминаний, сообщает ТАСС. В программе примут участие многие ленкомовцы, в том числе Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Александр Збруев, Алла Юганова, Сергей Степанченко, Игорь Миркурбанов. В числе выступающих, естественно, будет и художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров. В программе участвует и 11-летняя дочь Абдулова - Женя. В завершении вечера прозвучит «Аллилуйя любви» из знаменитого спектакля «Юнона и Авось».

65-летие со дня рождения Александра Абдулова отметит Первый канал сразу несколькими программами. Премьера документального фильма «С любимыми не расставайтесь» состоится 2 июня 2018 года в 10.15. Об актере вспомнят его первая жена Ирина Алферова и вдова Юлия Абдулова, бывшие возлюбленные Татьяна Лейбель и Лариса Штейман, режиссеры Марк Захаров и Алла Сурикова, продюсер Марк Рудинштейн, коллеги и друзья Александра Яковлева, Леонид Ярмольник, Михаил Боярский и многие другие.

Александр Абдулов в фильме «Гений»

В тот же день в 18.15 в эфир выйдет телеверсия вечера памяти Александра Абдулова, прошедшего в театре «Ленком». Зрители вновь увидят любимого артиста в отрывках из кинофильмов и спектаклей с его участием: «Обыкновенное чудо», «Чародеи», «Юнона и Авось», «Черная роза – эмблема печали», «Карнавал», «Гений», «Убить дракона», «Пролетая над гнездом кукушки», «Поминальная молитва» и др. В вечере приняли участие Марк Захаров, Александр Лазарев-младший, Филипп Янковский, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Дмитрий Певцов, Эммануил Виторган, Евгения Симонова, Инна Чурикова, Алла Пугачева, Екатерина Васильева, Елена Проклова, Александр Збруев и другие. В тот же день Первый канал покажет три фильма с участием Александра Абдулова: «Обыкновенное чудо» (в 12.20), «Самая обаятельная и привлекательная» (в 16.20) и «С любимыми не расставайтесь» (в 23.00).

На НТВ 1 июня покажут вечер памяти артиста, который состоится в «Ленкоме» — мы услышим воспоминания о нём Марка Захарова, Леонида Ярмольника, Сергея Никоненко, Аллы Суриковой, Вячеслава Фетисова, Александра Розенбаума, Ларисы Долиной, Александра Адабашьяна и других его друзей и коллег

Александр Абдулов в фильме «Живая мишень»

С 29 мая по 2 июня в сети столичных кинотеатров «Москино» к 65-летию народного артиста РСФСР будет устроен бесплатный показ фильмов с его участием. В кинотеатре «Искра» на улице Костякова 30 мая в 18.00 покажут художественный фильм «Леди Макбет Мценского уезда». Картина снята режиссером Романом Балаяном в 1989 году на киностудии «Мосфильм» по одноименному произведению Лескова. В этот же день на широком экране кинотеатра «Молодежный», который расположен на Люблинской улице, состоится показ фильма «Формула любви» режиссера Марка Захарова, одна из ролей в котором стала звездной для Александра Абдулова.

Александр Абдулов в фильме «Страховой агент»

Фильмы с Александром Абдуловым можно будет увидеть в трех кинотеатрах ЮВАО с 29 по 31 мая. Ретроспектива приурочена к 65-летию со дня рождения актера (29 мая). Увидеть любимые многими и такие знакомые фильмы на большом экране можно будет в кинотеатрах «Молодежный» (улица Люблинская, дом 11), «Спутник» (улица Солдатская, дом 15) и «Тула» (улица Кухмистерова, дом 4). Так, в «Молодежном» 29 мая покажут «Золотую речку» (0+, начало – в 15.00), 30 мая - «Формулу любви» (0+, начало – в 12.00), 31 мая - «Самую обаятельную и привлекательную» (12+, начало – в 13.00). В «Спутнике» 29 мая можно будет увидеть «Того самого Мюнхгаузена» (0+), 30 мая - «Предчувствие любви» (12+), 31 мая - «Леди Макбет Мценского уезда» (12+). Все сеансы начинаются в 14.00. Вход на все сеансы свободный.

Фото с сайта kino-teatr.ru