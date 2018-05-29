«Дисней» расследует причины провала в прокате новой серии «Звездных войн»

11:14

Свежая серия «Звездных войн» «Хан Соло» оглушительно провалилась в прокате и, скорее всего, уйдет в минус.

Компания-производитель фильма «Дисней» выразила озабоченность этим фактом и намерена провести расследование причин фиаско, сообщает Life.Ru. Руководитель отдела дистрибуции фирмы Дэйв Холлис заявил, что сейчас в компании все поглощены проблемой. Компания намерена потратить много времени на то, чтобы разобраться, как произошло то, что произошло. В данный момент у фирмы есть полтора года до выхода девятого эпизода.

Примечательно, что в российском прокате фильм не смог обойти вторую часть «Дэдпула». Лента о Хане Соло собрала 189,3 миллиона рублей.

