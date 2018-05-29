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«Дисней» расследует причины провала в прокате новой серии «Звездных войн»

11:14 29.05.2018
Кадр из фильма «Хан Соло». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Хан Соло». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Свежая серия «Звездных войн» «Хан Соло» оглушительно провалилась в прокате и, скорее всего, уйдет в минус.

Компания-производитель фильма «Дисней» выразила озабоченность этим фактом и намерена провести расследование причин фиаско, сообщает Life.Ru. Руководитель отдела дистрибуции фирмы Дэйв Холлис заявил, что сейчас в компании все поглощены проблемой. Компания намерена потратить много времени на то, чтобы разобраться, как произошло то, что произошло. В данный момент у фирмы есть полтора года до выхода девятого эпизода.

Примечательно, что в российском прокате фильм не смог обойти вторую часть «Дэдпула». Лента о Хане Соло собрала 189,3 миллиона рублей.
 

Темы: Кинокомпании, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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29.05.2018, 13:56
Гость: Все эти "Звездные войны" - бред сивой кобылы.

Собственно фантастики нет, только спецэффекты, которые уже приелись, какая-то мутная "сила", нелепые понятия, типо, "черной и белой" сторон, и что бы попытаться скрыть всю эту муть придуманы длинные-предлинные схватки на "световых мечах", как будто нельзя вынуть какой-нить бластер да пристрелить оппонента - вот и вся недолга. Тьфу.
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