Телесериал «Розанна» запретили из-за шутки про мусульман

11:20

Телекомпания ABC спешно решила закрыть сериал «Розанна».

Комедийная актриса Розанна Барр, занятая а заглавной роли в ситкоме 29 мая года опубликовала в своем твиттере оскорбительное высказывание в адрес помощницы бывшего президента США Валери Джарретт, сообщает Газета.Ру. «Мусульманское братство и планета обезьян завели ребенка, получилась Валери Джарретт», - сострила актриса.

Несмотря на то, что она немедленно стерла твит и принесла публичные извинения за свою неудачную и грубую шутку перед самой Валери и всеми американцами, было поздно. Интернет заполнили возмущенные комментарии, в том числе от других знаменитостей и членов съемочной группы «Розанны» (продюсера и актрисы ситкома Сары Гилберт и консультанта Ванды Сайкс), а руководство телеканала ABC (которым владеет компания Disney) спустя буквально несколько минут объявило о закрытии сериала. « Заявление Розанны в твиттере является отвратительным, порочащим репутацию и несовместимым с нашими ценностями, поэтому мы приняли решение закрыть ее шоу», - заявила президент ABC Entertainment Чаннинг Дунги.

Сериал «Розанна» - классический ситком, в центре которого семья Конноров из пяти человек: ДиДжей, Дарлин, Бекки, Розанна и Дэн. Перед домохозяйкой Розанной стоит непростая задача — сохранить семью. Он выходил на ABC с 1988 по 1997 год, в течение шести сезонов из девяти входила в четверку самых популярных телешоу, получила 25 номинаций на «Эмми» (и четыре награды). Розанна Барр была удостоена не только «Эмми», но и «Золотого глобуса», такую же награду получил и сам сериал в 1993-м.

В прошлом году ABC принял решение возродить «Розанну», все актеры оригинального состава, включая экранного мужа Роазнны Джона Гудмана, вернулись в проект. Премьера десятого сезона состоялась в марте 2018 года, а в мае было решено продлить телешоу на 11-й сезон.

