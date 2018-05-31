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Сталлоне снимет фильм о посмертно помилованным Трампом боксере

11:29 31.05.2018
Сильвестр Сталлоне. Фото с сайта kinopoisk.ru
Сильвестр Сталлоне. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Голливудский актер, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне планирует снять фильм о первом негритянском чемпионе в супертяжелом весе Джеке Джонсоне.

Уже запущенная компания Balboa Productions начнется именно с фильма о Джонсоне, сообщает Матч-ТВ. 24 мая Сталлоне присутствовал рядом с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете, когда тот подписал редкое посмертное помилование Джонсону отсидевшему 10 месяцев в тюрьме. Президент США назвал приговор Джонсону «мотивированной расизмом несправедливостью».

Также Сталлоне рассказал, что Джонсон был основой персонажа Аполоо Крида в фильме «Рокки».

В 1913 году боксер был обвинен в незаконном перевозе женщины из одного штата в другой «в аморальных целях». Жюри присяжных, которое состояло полностью из белых, признало боксера виновным в нарушении закона. Так спортсмен был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день. 24 мая президент США Дональд Трамп помиловал боксера.
 

Темы: Дональд Трамп, Кинокомпании, Бокс в России и в мире, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино
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